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Армія РФ за добу завдала 441 удар по 8 населених пунктах Запоріжжя

Мирні жителі не постраждали.

Армія РФ за добу завдала 441 удар по 8 населених пунктах Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

Упродовж минулої доби російські війська завдали 441 удар по восьми населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згідно інформації Федорова, війська РФ здійснили 2 авіаційних удари по Новоандріївці, 186 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. Крім того, 12 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Гуляйполе та Новоандріївку.

Також росіяни здійснили 241 артобстріл по території Приморського, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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