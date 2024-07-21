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Через ворожі обстріли на Сумщині виникли п'ять пожеж

Ворог двічі атакував житлові будинки в Сумській області.

Через ворожі обстріли на Сумщині виникли п'ять пожеж
Фото: скріншот

У Сумській області внаслідок ворожих обстрілів сталося 5 пожеж у житловому секторі і на об'єктах інфраструктури.

Про це повідомили в ДСНС.

"У Сумському районі виникла пожежа в будинку мирних громадян. У момент, коли фахівці ДСНС локалізували загоряння. У момент, коли фахівці ДСНС локалізували загорання, відвернувши небезпеку від сусіднього будинку, розпочався повторний обстріл. Рятувальники сховалися в безпечному місці, після чого ліквідували пожежу", — зазначається в повідомленні.

За інформацією ДСНС, пізніше, у тому ж населеному пункті, через ворожий удар виникла ще одна пожежа в житловому секторі. Її ліквідували.

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