У Сумській області внаслідок ворожих обстрілів сталося 5 пожеж у житловому секторі і на об'єктах інфраструктури.

Про це повідомили в ДСНС.

"У Сумському районі виникла пожежа в будинку мирних громадян. У момент, коли фахівці ДСНС локалізували загоряння. У момент, коли фахівці ДСНС локалізували загорання, відвернувши небезпеку від сусіднього будинку, розпочався повторний обстріл. Рятувальники сховалися в безпечному місці, після чого ліквідували пожежу", — зазначається в повідомленні.

За інформацією ДСНС, пізніше, у тому ж населеному пункті, через ворожий удар виникла ще одна пожежа в житловому секторі. Її ліквідували.