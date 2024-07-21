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Ворог активний на Харківському, Куп’янському та Покровському напрямках, ‒ Генштаб

Від початку доби відбулося 58 бойових зіткнень.

Ворог активний на Харківському, Куп’янському та Покровському напрямках, ‒ Генштаб
Фото: Генштаб

Станом на 16:00 ворог активний на Харківському, Куп’янському та Покровському напрямках фронту, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом від початку доби відбулося 58 бойових зіткнень.

Сьогодні від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Це Угроїди, Об’єднане, Тур’я, Олександрівка, Олексіївка, Миропілля, Лісківщина, Степок і Могриця.

Також під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні терористи скинули вже 7 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Вовчанськ, Липці, Борщова, Глибоке, крім того, завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Дехтярному.

На Харківському напрямку російські окупанти сім разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Глибокого та Вовчанська. Всі ворожі атаки відбиті підрозділами Сил оборони. 

На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Андріївки, два боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону. 

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу Макіївки та Тернів. Три боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще два ‒ триває. 

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Виїмка оборонці української землі відбили три атаки окупаційної армії.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили два штурми позицій нашого війська поблизу Андріївки. Зараз точиться бій. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до чотирьох. Ворог зосередив свої зусилля в районі Північного, Залізного та Нью-Йорку, де відбулось чотири боєзіткнення, три атаки противника досі тривають. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддались райони населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Торецьк, за сьогоднішній день ворог вже скинув 13 КАБів.

На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Прогресу, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового та Уманського. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили шістнадцять атак противника, сім атак ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

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Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки та Карлівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито чотири атаки окупаційної армії.

На Времівському напрямку противник активно застосовує авіацію, вдарив по районам населених пунктів Вугледар, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три невдалих спроби атакувати наші підрозділи поблизу Роботиного та в напрямку Новоданилівки. Також терористична армія скинула на Степногірськ дві керовані авіаційні бомби.

На Придніпровському напрямку противник завдав авіаційних ударів, скинувши керовані авіаційні бомби по районах населених пунктів Тягинка, Томарине та Бургунка Херсонської області.

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