Україна отримала від Німеччини партію допомоги: Patriot, боєприпаси і розвідувальні дрони

Зокрема, Берлін передав 55 тисяч снарядів калібру 155 мм та 9 тисяч снарядів до зенітних танків Gepard.

Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті уряду Німеччини.

У переліку - установка Patriot і ракети до неї, а також боєкомплекти до танків Leopard .

Крім цього, Берлін виділив: