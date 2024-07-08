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Україна отримала від Німеччини партію допомоги: Patriot, боєприпаси і розвідувальні дрони

Зокрема, Берлін передав 55 тисяч снарядів калібру 155 мм та 9 тисяч снарядів до зенітних танків Gepard.

Україна отримала від Німеччини партію допомоги: Patriot, боєприпаси і розвідувальні дрони
ЗРК Patriot
Фото: Twitter / Мартін Єгер

Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті уряду Німеччини.

У переліку - установка Patriot і ракети до неї, а також боєкомплекти до танків Leopard .

Крім цього, Берлін виділив:

  • два самохідні багатофункціональні радари РЛС TRML-4D;
  • 30 розвідувальних БпЛА Vector із запчастинами;
  • 200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;
  • 10 автономних морських катерів;
  • 10 броньовиків;
  • 3 патрульні джипи;
  • 55 тисяч снарядів калібру 155 мм та 9 тисяч снарядів до зенітних танків Gepard.
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