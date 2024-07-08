Україна отримала від Німеччини партію допомоги: Patriot, боєприпаси і розвідувальні дрони

Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті уряду Німеччини.
У переліку - установка Patriot і ракети до неї, а також боєкомплекти до танків Leopard .
Крім цього, Берлін виділив:
- два самохідні багатофункціональні радари РЛС TRML-4D;
- 30 розвідувальних БпЛА Vector із запчастинами;
- 200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;
- 10 автономних морських катерів;
- 10 броньовиків;
- 3 патрульні джипи;
- 55 тисяч снарядів калібру 155 мм та 9 тисяч снарядів до зенітних танків Gepard.