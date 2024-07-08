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Під час Саміту НАТО відбудеться зустріч держав, які уклали безпекові угоди з Україною

Захід відбудеться за участю президентів США і України.

Під час Саміту НАТО відбудеться зустріч держав, які уклали безпекові угоди з Україною
Президент США Джо Байден
Фото: EPA-EFE/DONATO FASANO

11 липня наприкінці саміту НАТО у США відбудеться зустріч держав, які уклали безпекові угоди з Україною.

Про це повідомив директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер, передає "Європейська правда".

Захід проведуть президенти США Джозеф Байден і України Володимир Зеленський. Карпентер сказав, що Байден хоче об’єднати усі ці держави.

Директор із питань Європи Ради національної безпеки додав, що зустріч відбудеться наприкінці саміту, але не уточнив, чи включатиме вона і ті країни, що є входять до НАТО. Йдеться, зокрема, про Японію та ЄС.

"У четвер відбудеться Рада Україна-НАТО, після цього Байден проведе цю зустріч, і потім вийде на підсумкову пресконференцію", – сказав Карпентер.

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