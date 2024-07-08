Посол Німеччини про масований удар по Україні: "Так виглядає готовність Росії до переговорів"

Сьогоднішня масована ракетна атака по Україні, внаслідок якої є загиблі та поранені, а також постраждала дитяча лікарня у Києві, є свідченням того, як Росія "прагне миру".
Про це написав у соцмережі Х посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.
"Сьогодні вранці російська сторона здійснила ракетну атаку по Україні, в тому числі по Києву. Тут постраждала, серед іншого, дитяча лікарня «Охматдит». Багато жертв у Києві - загиблих, поранених", - написав посол.
"Це - війна проти мирного населення. Ось як виглядає готовність Росії до переговорів і її прагнення до миру", - додав Єгер.
Heute morgen massiver russischer Raketenangriff auf die Ukraine, Ziel auch Kyiv. Betroffen hier u.a. das Kinderkrankenhaus Okhmatdyt. Viele Opfer in Kyiv, Tote, Verletzte. Das ist Krieg gegen Zivilisten. So sehen die Verhandlungsbereitschaft und der Friedenswille Russlands aus. pic.twitter.com/aP3S4YfPLK— Martin Jaeger (@MJaegerT) July 8, 2024
- Сьогодні вранці Росія атакувала Україну більше ніж 40 ракетами. Постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Загинуло близько 20 людей, близько 50 поранено.
- Унаслідок удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Є поранені. Попередньо, у столиці загинули вісім людей.
- Постраждала також дитяча лікарня Охматдит. Розбір завалів триває. Також зруйновано під'їзд житлового будинку.
- У Кривому Розі внаслідок російських обстрілів загинуло 10 осіб, понад 30 людей травмовано.
- Унаслідок російської атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку та підприємство і СТО. Є поранені.
- У Покровську внаслідок удару по підприємству загинули щонайменше троє.