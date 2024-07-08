Посол Німеччини про масований удар по Україні: "Так виглядає готовність Росії до переговорів"

Рятувальники працюють на місці влучання в житловий будинок в Шевченківському районі.

Сьогоднішня масована ракетна атака по Україні, внаслідок якої є загиблі та поранені, а також постраждала дитяча лікарня у Києві, є свідченням того, як Росія "прагне миру".

Про це написав у соцмережі Х посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

"Сьогодні вранці російська сторона здійснила ракетну атаку по Україні, в тому числі по Києву. Тут постраждала, серед іншого, дитяча лікарня «Охматдит». Багато жертв у Києві - загиблих, поранених", - написав посол.

"Це - війна проти мирного населення. Ось як виглядає готовність Росії до переговорів і її прагнення до миру", - додав Єгер.