Спікер Джонсон зустрінеться із Зеленським під час саміту НАТО у Вашингтоні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні під час саміту НАТО.
Про це пише Reuters.
Згідно з графіком, спікер Палати представників зустрінеться з президентом України у середу 10 липня.
Очікується, що підтримка України буде в центрі уваги на саміті у Вашингтоні цього тижня. Зокрема, існує занепокоєння щодо майбутньої підтримки Києва Штатами у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.
У квітні Джонсон виступив ініціатором двопартійного пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, проти якого виступили союзники колишнього президента Трампа в Конгресі.
- У травні Джонсон висловив свою думку щодо атак американською зброєю по об’єктах у Росії. На думку Джонсона, українці повинні мати можливість дати відсіч.
- Згодом він анонсував розмову з Білим домом щодо зняття заборон для ЗСУ.
- Хто такий Майк Джонсон та як він змінив своє ставлення до допомоги Україні, читайте у матеріалі LB.ua.