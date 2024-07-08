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Спікер Джонсон зустрінеться із Зеленським під час саміту НАТО у Вашингтоні

Зустріч повинна відбутися у середу, 10 липня. 

Спікер Джонсон зустрінеться із Зеленським під час саміту НАТО у Вашингтоні
Майк Джонсон і Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні під час саміту НАТО.

Про це пише Reuters.

Згідно з графіком, спікер Палати представників зустрінеться з президентом України у середу 10 липня. 

Очікується, що підтримка України буде в центрі уваги на саміті у Вашингтоні цього тижня. Зокрема, існує занепокоєння щодо майбутньої підтримки Києва Штатами у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.

У квітні Джонсон виступив ініціатором двопартійного пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, проти якого виступили союзники колишнього президента Трампа в Конгресі.

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