Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Французькі ультраправі та ультраліві відмовилися підписати Хартію підтримки України
Французькі ультраправі та ультраліві відмовилися підписати Хартію підтримки України
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
На Рівненщині зіткнулися маршрутка та вантажівка, попередньо загинуло 14 осіб
На Рівненщині зіткнулися маршрутка та вантажівка, попередньо загинуло 14 осіб
Україна повернула додому 3310 військовополонених, — Зеленський
Україна повернула додому 3310 військовополонених, — Зеленський
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
Росіяни кажуть про начебто ураження системи Patriot “Іскандерами”. Олещук заявив, що то були макети
Росіяни кажуть про начебто ураження системи Patriot “Іскандерами”. Олещук заявив, що то були макети
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
ГоловнаСвіт

Посол США у Грузії прокоментувала скасування спільних військових навчань

"Прикро, але в цьому немає нічого незрозумілого". Відносини переглядаються.

Посол США у Грузії прокоментувала скасування спільних військових навчань
Робін Данніган
Фото: ann.az

Посол США Робін Данніган прокоментувала реакцію Міноборони Грузії, яке вважає рішення відтермінувати участь грузинських військовослужбовців у навчаннях "Гідний партнер" (Noble Partner) незрозумілим і таким, що викликає жаль. 

Про це пише видання SOVA.

Даніган пояснила, що в цьому немає нічого незрозумілого, оскільки між США та Грузією триває перегляд двосторонніх відносин.

"Це, звичайно, прикро, але в цьому немає нічого незрозумілого. Ми обговорювали це питання, і держсекретар чітко заявив, що наші двосторонні відносини переглядаються, тому в цьому контексті ці навчання були відтерміновані тому, що були публічні заяви певних осіб, зокрема членів правлячої партії", зазначила пані посол.

Вона додала, що "відносини переглядаються. Ось чому це прикро, але ми сподіваємося, що наші відносини будуть збалансованими", – додала вона.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies