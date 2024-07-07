Посол США у Грузії прокоментувала скасування спільних військових навчань

"Прикро, але в цьому немає нічого незрозумілого". Відносини переглядаються.

Посол США Робін Данніган прокоментувала реакцію Міноборони Грузії, яке вважає рішення відтермінувати участь грузинських військовослужбовців у навчаннях "Гідний партнер" (Noble Partner) незрозумілим і таким, що викликає жаль.

Про це пише видання SOVA.

Даніган пояснила, що в цьому немає нічого незрозумілого, оскільки між США та Грузією триває перегляд двосторонніх відносин.

"Це, звичайно, прикро, але в цьому немає нічого незрозумілого. Ми обговорювали це питання, і держсекретар чітко заявив, що наші двосторонні відносини переглядаються, тому в цьому контексті ці навчання були відтерміновані тому, що були публічні заяви певних осіб, зокрема членів правлячої партії", зазначила пані посол.

Вона додала, що "відносини переглядаються. Ось чому це прикро, але ми сподіваємося, що наші відносини будуть збалансованими", – додала вона.