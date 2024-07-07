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Байден скоротив відрив від Трампа у ключових штатах після невдалих дебатів

Джо Байден відстає від Трампа лише на 2% у ключових штатах.

Байден скоротив відрив від Трампа у ключових штатах після невдалих дебатів
Джо Байден та Дональд Трамп провели перші президентські теледебати
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден після невдалих дебатів скоротив розрив і відстає від Трампа лише на 2% у ключових штатах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дані опитування Bloomberg News/Morning Consult свідчать про те, що Байден скоротив відставання від Трампа на 2 відсоткових пункти: з 47% до 45%. Це найменший розрив з моменту початку опитування в жовтні минулого року.

Тепер Байден випереджає Трампа у Мічигані та Вісконсіні. Він знаходиться в межах статистичної похибки опитування в Аризоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні та відстає найбільше у ключовому штаті Пенсільванія.

На думку виборців зі штатів, де проходили дебати, Байден виявив себе не найкращим чином: менш ніж кожен п'ятий респондент зазначив, що 81-річний кандидат був послідовнішим, розумово розвиненим чи домінуючим учасником.

Також лише 39% виборців, які вагаються, кажуть, що Байдену точно або ймовірно слід продовжувати свою кампанію, тоді як 50% вважають так само щодо Трампа.

Опитування показало, що ліберальне крило його партії підтримує кандидатуру Байдена з більшим ентузіазмом. Проте значна більшість виборців, які не визначилися, і так звані "подвійні ненависники" – ті, хто негативно ставиться як до Байдена, так і до Трампа, – кажуть, що Байдену слід знятися з виборів.

  • Як пише Reuters, Байден визнав поганий виступ на дебатах і пояснив, що "не дослухався до власних інстинктів щодо підготовки". Він також зізнався, що почувався дуже втомленим і попросив своїх лікарів зробити тест на Covid-19, який виявився негативним. 
  • Байден заявив, що він не вважає когось з однопартійців більш кваліфікованим для посади номер один. А на питання, чи здатен хтось змусити його передумати, сказав, що це може зробити "лише Всевишній Господь". 
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