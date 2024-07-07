Німеччина закриває військову авіабазу Бундесверу в Нігері, де минулого року стався переворот

Авіабаза буде закрита у зв'язку з провалом переговорів про статус німецьких військовослужбовців у країні.

Німеччина припиняє використання авіатранспортної бази Бундесверу, розташованої неподалік від столиці Нігеру – міста Ніамей, пише DW.

Це рішення стало наслідком провалу переговорів про надання німецьким військовослужбовцям правового імунітету.

За даними міноборони ФРН, військова база в Нігері буде закрита до 31 серпня 2024 року, а німецькі військовослужбовці повернуться на батьківщину. Донедавна на цій авіабазі перебувало 38 німецьких військових..

"Проєкт угоди, представлений Нігером, не може слугувати основою для переговорів щодо угоди про статус – ні за характером, ні за змістом, – ідеться в письмовій заяві німецького оборонного відомства. – У такому разі німецьким військовим не буде гарантовано імунітет. Водночас нам лишилося замало часу на вироблення нової угоди про статус – для цього позиції занадто різні".

З 2013 року Німеччина використовувала авіабазу в столиці Нігеру для постачання збройних сил, задіяних у миротворчій місії ООН зі стабілізації (MINUSMA) в Малі. На сьогодні ця місія завершена.

Після державних переворотів у сусідніх державах - Малі та Буркіна-Фасо - Нігер тривалий час вважали останнім демократичним партнером Європи та США в Сахельському регіоні у сфері боротьби з тероризмом. Yині в цьому регіоні Африки спостерігачі фіксують посилену присутність Росії.