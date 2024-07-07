На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Україна повернула додому 3310 військовополонених, — Зеленський
Україна повернула додому 3310 військовополонених, — Зеленський
Росіяни атакували 6 громад Сумщини
Росіяни атакували 6 громад Сумщини
Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Французькі ультраправі та ультраліві відмовилися підписати Хартію підтримки України
Французькі ультраправі та ультраліві відмовилися підписати Хартію підтримки України
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Перегони меча і щита: купольний РЕБ для бронеавтомобілів
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
ГоловнаСвіт

Німеччина закриває військову авіабазу Бундесверу в Нігері, де минулого року стався переворот

Авіабаза буде закрита у зв'язку з провалом переговорів про статус німецьких військовослужбовців у країні.

Німеччина закриває військову авіабазу Бундесверу в Нігері, де минулого року стався переворот
Ілюстративне фото: німецький військовий літак
Фото: EPA/UPG

Німеччина припиняє використання авіатранспортної бази Бундесверу, розташованої неподалік від столиці Нігеру – міста Ніамей, пише DW. 

Це рішення стало наслідком провалу переговорів про надання німецьким військовослужбовцям правового імунітету.

За даними міноборони ФРН, військова база в Нігері буде закрита до 31 серпня 2024 року, а німецькі військовослужбовці повернуться на батьківщину. Донедавна на цій авіабазі перебувало 38 німецьких військових..

"Проєкт угоди, представлений Нігером, не може слугувати основою для переговорів щодо угоди про статус – ні за характером, ні за змістом, – ідеться в письмовій заяві німецького оборонного відомства. – У такому разі німецьким військовим не буде гарантовано імунітет. Водночас нам лишилося замало часу на вироблення нової угоди про статус – для цього позиції занадто різні".

З 2013 року Німеччина використовувала авіабазу в столиці Нігеру для постачання збройних сил, задіяних у миротворчій місії ООН зі стабілізації (MINUSMA) в Малі. На сьогодні ця місія завершена. 

Після державних переворотів у сусідніх державах - Малі та Буркіна-Фасо - Нігер тривалий час вважали останнім демократичним партнером Європи та США в Сахельському регіоні у сфері боротьби з тероризмом. Yині в цьому регіоні Африки спостерігачі фіксують посилену присутність Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies