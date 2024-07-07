У Франції розпочався другий тур виборів

У неділю, 7 липня, у Франції проходить голосування у другому турі дострокових парламентських виборів. Чимало прогнозів на те, що ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен може стати домінуючою силою у парламенті.

Як пише The Guardian, голосування на виборчих дільницях триватиме до 20:00 за місцевим часом, увечері також очікуються перші результати екзит-полів.

Результат виборів залишається невизначеним. Згідно опитувань, "Національне об'єднання" може отримати більшість місць у 577-місцевій Національній асамблеї, але не набере 289 місць, необхідних для більшості. Це все одно увійде в історію, оскільки партію довгий час не сприймали через ксенофобські та расистські заяви, а також зв'язки з Росією, проте тепер вона найімовірніше стане найбільшою політичною силою Франції.

Згідно з попередніми прогнозами на основі екзит-полів, партія Ле Пен, як очікується, отримає 230-280 місць у 577-місцевому парламенті, Лівий альянс – 125-165 місць, а коаліція Макрона – 70-100.

Результат виборів ризикує занурити Францію — одну з рушійних сил ЄС і другу за величиною економіку Єврозони, а також провідну державу НАТО і члена Ради безпеки ООН ‒ у тривалий парламентський глухий кут і політичну невизначеність.