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Японія та Камбоджа допоможуть із розмінуванням території України

США та Німеччина надали Україні допомогу з розмінування.

Японія та Камбоджа допоможуть із розмінуванням території України
Фото: EPA/UPG

Японія та Камбоджа проводитимуть роботи з розмінування території України. Країни обмінюватимуться знаннями та технологіями щодо цієї справи.

Про це пише The Washington Post з посиланням на заяву глави МЗС Японії Йоко Камікава під час свого візиту до Пномпеня.

Йоко Камікава впевнена у тому, що країна, яка пройшла через подібний досвід, зможе зробити істотний внесок у розмінування території України.

Камбоджа — одна зі світових лідерів у технологіях розмінування. На території Камбоджі, де майже 30 років тривала громадянська війна, були розміщено мільйони мін.

У 2022 році Камбоджа почала навчати саперів з України, яка також страждає від великої кількості наземних мін та інших боєприпасів, які залишила російська армія.

"Як конкретну співпрацю в рамках Японсько-Камбоджійської протимінної ініціативи, Японія надаватиме повномасштабну допомогу гуманітарним протимінним діям в Україні. Наступного тижня ми надамо Україні велику машину для розмінування, а наступного місяця тут, у Камбоджі, ми навчимо український персонал, як керувати машиною", — сказала Йоко Камікава.

Камбоджа була однією з майже 100 країн-членів ООН, які виступили співавторами резолюції, що засуджує вторгнення Росії в Україну.

Окрім Японії та Камбоджі, США та Німеччина, вже надали Україні допомогу з розмінування.

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