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Після Києва і Москви Орбан прямує до Пекіна, - ЗМІ

Журналісти відстежили за радарами, що урядовий літак Dassault Falcon 7X рухається над територією Росії і є висока ймовірність, що на його борту Орбан, який прямує до Китаю.

Після Києва і Москви Орбан прямує до Пекіна, - ЗМІ
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який раніше цього тижня в пошуках мирного врегулювання війни Росії проти України побував у Києві та Москві, в ці хвилини може прямувати до столиці Китаю Пекіна.

Про це повідомляють угорські новинні сайти з посиланням на дані радіолокаційного відстеження, передає "Радіо Свобода".

Першоджерелом інформації було видання 444.hu, на яке посилаються інші угорські ЗМІ. За цими даними, урядовий літак Dassault Falcon 7X летить із Будапешта до Пекіна, і голова угорського уряду Орбан може перебувати на його борту.

"Угорський уряд поки не надав жодної інформації про дорогу. Ми запитали Берталана Хаваші, речника Орбана, і відділ преси кабінету прем’єр-міністра про це питання, і повідомимо вам, щойно отримаємо відповідь", - зазначає видання. 

Напередодні Орбан анонсував "несподівані зустрічі" вже наступного тижня.

Відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Орбан виділявся серед лідерів Європейського Союзу та НАТО своїм небажанням погоджувати масштабні західні пакети допомоги Україні.

  • 2 липня Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів. 
  • Після цього Орбан вирушив у Москву, де зустрівся з Путіним.
  • В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.
  • Угорщина з 1 липня на пів року головує в Раді Європейського Союзу.
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