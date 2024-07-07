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Боррель розкритикував Орбана через візит до Азербайджану

Будапешт не представляє інтересів ЄС у взаємодіях з країнами та організаціями.

Боррель розкритикував Орбана через візит до Азербайджану
Фото: EPA

Участь прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в неформальному саміті Організації тюркських держав у Шуші 5-6 липня відбулася виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та цією організацією.

Про це ідеться у заяві Високого представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Боррель наголосив, що  Будапешт не представляє інтересів ЄС у взаємодіях з країнами та організаціями.

У заяві ідеться, що ротаційне головування Угорщини у Раді ЄС триватиме до 31 грудня 2024 року, але це жодним чином не передбачає "будь-якого зовнішнього представництва ЄС, що є відповідальністю президента Європейської Ради на рівні глави держави чи уряду та високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки на міністерському рівні".

Боррель наголошує, що Угорщина не отримала жодного мандату від Ради ЄС на розвиток відносин з Організацією тюркських держав.

"Європейський Союз відкидає спроби Організації тюркських держав легітимізувати сепаратистське утворення турків-кіпріотів, так звану, міжнародно невизнану, "Турецьку Республіку Північного Кіпру" як спостерігача в Організації тюркських держав. Це рішення, яке очікує на ратифікацію членами Організації, викликає жаль і суперечить тому факту, що кілька членів Організації висловили рішучу підтримку принципу територіальної цілісності та Статуту ООН", — підкреслюють у заяві глави євродипломатії.

У МЗС України відреагували на візит Орбана до Путіна: рішення прем'єр-міністра Угорщини здійснити візит у Москву ухвалене без узгодження з Києвом.

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