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Президент Естонії запропонував країнам НАТО витрачати на оборону 3% ВВП і посилити ППО

Естонія готова розмістити у себе додаткові винищувачі і системи ППО на ротаційній основі. 

Президент Естонії запропонував країнам НАТО витрачати на оборону 3% ВВП і посилити ППО
Алар Каріс

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Північноатлантичному альянсу варто розглянути збільшення мінімального порогу витрат країн-членів на оборону, який зараз складає 2% ВВП і якого досягли ще не всі союзники.

Про це він заявив на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Каріс зазначив, що НАТО варто готуватися до того, що Росія у наступні роки стане ще більш небезпечною, ніж у попереднє десятиліття, і що стає дедалі більш очевидно, що витрати на оборону на рівні 2% є недостатніми.

"Нам слід обговорити підвищення бажаних витрат на оборону до 2,5 чи 3% ВВП", – зазначив він. 

Президент Естонії наголосив, що важливо також посилити ППО країн НАТО, зокрема - "східного флангу".

"Естонія готова розмістити у себе додаткові винищувачі і системи ППО на ротаційній основі, як погодили на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі", – сказав він.

  • Раніше повідомлялося, що понад 20 держав-членів НАТО виділяють на оборону 2% свого ВВП.
  • Естонія вже витрачає на оборону понад 3% свого ВВП і поступається цим показником лише Польщі. Витрат на оборону на рівні понад 3% у 2024 році очікувано досягнуть п’ятеро членів НАТО.
  • Президент Польщі Анджей Дуда також хоче просувати ідею про те, щоб підвищити цільовий показник до 3% ВВП.
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