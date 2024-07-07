Президент Естонії запропонував країнам НАТО витрачати на оборону 3% ВВП і посилити ППО

Естонія готова розмістити у себе додаткові винищувачі і системи ППО на ротаційній основі.

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Північноатлантичному альянсу варто розглянути збільшення мінімального порогу витрат країн-членів на оборону, який зараз складає 2% ВВП і якого досягли ще не всі союзники.

Про це він заявив на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Каріс зазначив, що НАТО варто готуватися до того, що Росія у наступні роки стане ще більш небезпечною, ніж у попереднє десятиліття, і що стає дедалі більш очевидно, що витрати на оборону на рівні 2% є недостатніми.

"Нам слід обговорити підвищення бажаних витрат на оборону до 2,5 чи 3% ВВП", – зазначив він.

Президент Естонії наголосив, що важливо також посилити ППО країн НАТО, зокрема - "східного флангу".

"Естонія готова розмістити у себе додаткові винищувачі і системи ППО на ротаційній основі, як погодили на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі", – сказав він.