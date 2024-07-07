​Орбан та Сійярто анонсували "несподівані" зустрічі наступного тижня

З ким саме має зустрітися угорський лідер, поки що невідомо.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав "надзвичайними" переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і анонсував більше подібних зустрічей наступного тижня.

Про це Орбан розповів в інтерв'ю щотижневому швейцарському журналу Die Weltwoche.

Він назвав Росію "справжньою імперією", а Путіна – "людиною, яка одна керує справжньою імперією".

Продовжуючи цю тему, прем'єр Угорщини розповів, що поїздка до Росії організовувалась у секретних умовах. За його словами, це робилось для того, щоб "великі хлопці" не стежили за ним.

Орбан також анонсував подібні "несподівані" зустрічі наступного тижня, але імен не назвав. Це підтвердив і міністр закордонних справ Петер Сійярто.

"Місія миру триває і навіть стає сильнішою, тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну: пристебніть ремені та стежте за оновленнями наступного тижня", - написав він у фейсбуці.