​Орбан та Сійярто анонсували "несподівані" зустрічі наступного тижня

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав "надзвичайними" переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і анонсував більше подібних зустрічей наступного тижня.
Про це Орбан розповів в інтерв'ю щотижневому швейцарському журналу Die Weltwoche.
Він назвав Росію "справжньою імперією", а Путіна – "людиною, яка одна керує справжньою імперією".
Продовжуючи цю тему, прем'єр Угорщини розповів, що поїздка до Росії організовувалась у секретних умовах. За його словами, це робилось для того, щоб "великі хлопці" не стежили за ним.
Орбан також анонсував подібні "несподівані" зустрічі наступного тижня, але імен не назвав. Це підтвердив і міністр закордонних справ Петер Сійярто.
"Місія миру триває і навіть стає сильнішою, тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну: пристебніть ремені та стежте за оновленнями наступного тижня", - написав він у фейсбуці.
- 2 липня Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.
- Після цього Орбан вирушив у Москву, де зустрівся з Путіним.
- В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.
- Угорщина з 1 липня на пів року головує в Раді Європейського Союзу.