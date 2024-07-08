Укренерго розповіло, як відключатимуть світло у вівторок

Укренерго оприлюднило графіки відключення світла 9 липня.
За інформацією компанії, обмеження діятимуть упродовж доби для всіх регіонів України.
Обленерго знову застосовуватимуть одночасне відключення для кількох черг.
За прогнозом, з 5:00 по 14:00 застосовуватимуть дві черги графіків відключень, з 16:00 по 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – по 3 черги.
- Укренерго також повідомило, що скасувало виміри фактичного рівня споживання, які планували проводити з 9 по 24 липня. Це через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.