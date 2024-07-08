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Укренерго розповіло, як відключатимуть світло у вівторок

Обленерго знову застосовуватимуть одночасне відключення для кількох черг.

Укренерго розповіло, як відключатимуть світло у вівторок
Відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

Укренерго оприлюднило графіки відключення світла 9 липня.

За інформацією компанії, обмеження діятимуть упродовж доби для всіх регіонів України. 

Обленерго знову застосовуватимуть одночасне відключення для кількох черг.

За прогнозом, з 5:00 по 14:00 застосовуватимуть дві черги графіків відключень, з 16:00 по 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – по 3 черги.

  • Укренерго також повідомило, що скасувало виміри фактичного рівня споживання, які планували проводити з 9 по 24 липня. Це через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.
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