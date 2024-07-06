Набрала чинності постанова щодо анулювання ліцензій “Української біржі”, – регулятор

Київський окружний адміністративний суд відхилив позов “Української біржі” з вимогою скасувати відповідну постанову регулятора. Раніше регулятор встановив, що ліцензіат біржі має серед власників підсанкційну особу.

Набрала чинності постанова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) щодо анулювання ліцензій “Української біржі”, повідомляє пресслужба регулятора.

Йдеться про постанову Комісії від 05.06.2024 №14/01/10/С03 про застосування заходів впливу контрольного характеру до АТ «Українська біржа» у вигляді анулювання ліцензій на провадження діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Раніше біржа звернулась до Київського окружного адміністративного суду із позовом про визнання протиправною та скасування постанови НКЦПФР. Розглянувши заяву АТ «Українська біржа» суд прийняв ухвалу про відмову у вжитті заходів забезпечення позову.

Комісія зазначає, що “Українська біржа” порушила вимоги пункту 3 частини 18-ї статті 74 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Під час розгляду справи про порушення Комісією встановлено факт, що ліцензіат, власник істотної участі у ліцензіаті має серед власників істотної участі особу, до якої застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна розглядає можливість створення нової фондової біржі, оскільки існує високий ризик втрати ліцензій двома з трьох бірж, що працюють на українському ринку, – ПФТС і "Українська біржа".