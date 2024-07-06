Відключень світла сьогодні не буде до 15 години

У суботу, 6 липня, 10 до 15 години обмежувати споживання електроенергії не будуть.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Сьогодні по всій Україні з 10:00 до 15:00 відключень світла не буде. Причина — знижене споживання у вихідний день та збільшення виробітки СЕС", — ідеться у повідомленні.
- Наприкінці зими Росія відновила масовані атаки на українську енергосистему. Не лише на електрику, а й на газосховища.
- Масовані атаки зрештою призвели до аварійних відключень світла у травні. 14 травня Укренерго впровадив екстрені відключення в усіх регіонах. Вони можуть діяти ще впродовж місяців.