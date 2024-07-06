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Відключень світла сьогодні не буде до 15 години

З 10 до 15 години обмежувати споживання електроенергії не будуть.

Відключень світла сьогодні не буде до 15 години
Фото: dtek.com

У суботу, 6 липня, 10 до 15 години обмежувати споживання електроенергії не будуть.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Сьогодні по всій Україні з 10:00 до 15:00 відключень світла не буде. Причина — знижене споживання у вихідний день та збільшення виробітки СЕС", — ідеться у повідомленні.

Фото: Укренерго

  • Наприкінці зими Росія відновила масовані атаки на українську енергосистему. Не лише на електрику, а й на газосховища.
  • Масовані атаки зрештою призвели до аварійних відключень світла у травні. 14 травня Укренерго впровадив екстрені відключення в усіх регіонах. Вони можуть діяти ще впродовж місяців. 
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