Відключень світла сьогодні не буде до 15 години

З 10 до 15 години обмежувати споживання електроенергії не будуть.

У суботу, 6 липня, 10 до 15 години обмежувати споживання електроенергії не будуть.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Сьогодні по всій Україні з 10:00 до 15:00 відключень світла не буде. Причина — знижене споживання у вихідний день та збільшення виробітки СЕС", — ідеться у повідомленні.

Фото: Укренерго