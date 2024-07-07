Російські окупанти вивезли чергову партію українського зерна з Донецької області

З початку року окупанти організували понад 15 "рейсів" з українським зерном через порт Маріуполя до РФ.

Російські окупанти вивезли понад 80 тисяч тонн українського зерна цьогорічного врожаю.

Про це повідомляє Національний спротив.

"Понад 80 тисяч тонн українського зерна ворог вивіз з тимчасово окупованого Донбасу. Це вже нова партія врожаю зернових", — йдеться в повідомленні.

У спротиві зазначили, що з початку року окупанти організували понад 15 таких "рейсів" з українським зерном з тимчасово окупованих територій України до Росії через порт Маріуполя.

"Крадіжка українського хліба з тимчасово окупованих територій України відбувається під керівництвом російських військових високопосадовців та місцевих колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом", — наголосили в ЦНС.

Раніше повідомлялося, що росіяни почали вивозити українське зерно з території тимчасово окупованої Херсонщини до Республіки Карелія.