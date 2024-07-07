Російські окупанти вивезли чергову партію українського зерна з Донецької області

Російські окупанти вивезли понад 80 тисяч тонн українського зерна цьогорічного врожаю.
Про це повідомляє Національний спротив.
"Понад 80 тисяч тонн українського зерна ворог вивіз з тимчасово окупованого Донбасу. Це вже нова партія врожаю зернових", — йдеться в повідомленні.
У спротиві зазначили, що з початку року окупанти організували понад 15 таких "рейсів" з українським зерном з тимчасово окупованих територій України до Росії через порт Маріуполя.
"Крадіжка українського хліба з тимчасово окупованих територій України відбувається під керівництвом російських військових високопосадовців та місцевих колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом", — наголосили в ЦНС.
Раніше повідомлялося, що росіяни почали вивозити українське зерно з території тимчасово окупованої Херсонщини до Республіки Карелія.