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У Києві через атаку РФ повністю зруйновані або пошкоджені три підстанції ДТЕК

Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом. 

У Києві через атаку РФ повністю зруйновані або пошкоджені три підстанції ДТЕК
Зруйнована підстанція ДТЕК
Фото: ДТЕК

В Голосіївському та Шевченківському районах Києва після масованої ракетної атаки росіян були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі. 

Про це йдеться повідомленні компанії у телеграмі. Енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом.

Зруйновані підстанції у Києві
Фото: ДТЕК
Зруйновані підстанції у Києві

  • У Києві є загиблі та постраждалі через ракетну атаку Росії. Пошкоджено дитячу лікарню і будинок. За попередніми даними, загинули восьмеро людей. 
  • Окрім Києва, є руйнування, зокрема, в Дніпрі та Кривому Розі. Там загинули не менше десяти людей. Загалом, за даними ДСНС, внаслідок ранкової атаки Росії загинули близько 20 людей, не менше 50 поранені.
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