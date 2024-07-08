У Києві через атаку РФ повністю зруйновані або пошкоджені три підстанції ДТЕК

В Голосіївському та Шевченківському районах Києва після масованої ракетної атаки росіян були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі.
Про це йдеться повідомленні компанії у телеграмі. Енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом.
- У Києві є загиблі та постраждалі через ракетну атаку Росії. Пошкоджено дитячу лікарню і будинок. За попередніми даними, загинули восьмеро людей.
- Окрім Києва, є руйнування, зокрема, в Дніпрі та Кривому Розі. Там загинули не менше десяти людей. Загалом, за даними ДСНС, внаслідок ранкової атаки Росії загинули близько 20 людей, не менше 50 поранені.