У Києві через атаку РФ повністю зруйновані або пошкоджені три підстанції ДТЕК

В Голосіївському та Шевченківському районах Києва після масованої ракетної атаки росіян були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі.

Про це йдеться повідомленні компанії у телеграмі. Енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом.

Фото: ДТЕК Зруйновані підстанції у Києві