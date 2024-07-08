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Кабмін розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту"

Денис Шмигаль розпорядився виділити кошти для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим.

Кабмін розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту"
Зруйнований корпус Охматдиту після атаки Росії 8 липня 2024 року
Фото: Зоряна Стельмах

Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту" після ракетної атаки Росії 8 липня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також профільні міністерства мають вирішити питання з виділенням коштів на пошкоджені медзаклади.

"Наслідки цієї варварської атаки розглянемо на найближчому засіданні Уряду. Дав доручення МОЗ, Мінекономіки, Мінфіну невідкладно опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим. Також на доручення Президента України Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів «Охматдиту»", - зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що "розраховуємо, що міжнародні партнери зроблять свої висновки" і що потрібні дієві відповіді на російський терор.

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