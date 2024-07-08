Кабмін розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту"

Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту" після ракетної атаки Росії 8 липня.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Також профільні міністерства мають вирішити питання з виділенням коштів на пошкоджені медзаклади.
"Наслідки цієї варварської атаки розглянемо на найближчому засіданні Уряду. Дав доручення МОЗ, Мінекономіки, Мінфіну невідкладно опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим. Також на доручення Президента України Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів «Охматдиту»", - зазначив глава уряду.
Шмигаль додав, що "розраховуємо, що міжнародні партнери зроблять свої висновки" і що потрібні дієві відповіді на російський терор.
- 8 липня Росія завдала ракетного удару по "Охматдиту". Є загиблі та поранені. За даними СБУ, ворог використав ракету Х101.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що після прильоту евакуюють дітей, з реанімації та операційних вдалося всіх врятувати.
- Тим часом Укрзалізниця пропонує допомогу пацієнтам та їхнім родинам, які перебували у дитячі київській лікарні “Охматдит” під час ракетного обстрілу.