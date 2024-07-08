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Сили оборони почали бити по окупантах снарядами, підписаними "За Охматдит"

Відео оприлюднила, зокрема, 44 артибригада, фото опублікувала в соцмережах штурмова бригада "Лють" НГУ.

Сили оборони почали бити по окупантах снарядами, підписаними "За Охматдит"
Підписані снаряди "За Охматдит"
Фото: Facebook/Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють»

Підрозділи Сил оборони почали атакувати російських окупантів снарядами, підписаними "За Охматдит".

Про це повідомило оперативне командування "Захід".

Зокрема, оприлюднили відео вогневої відповіді від 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

"Сьогодні по всій лінії фронту буде багато мертвих ворожих солдат та офіцерів. Дуже багато", - наголосили в ОК "Захід".

Фото, де зображення аналогічно підписані снаряди, оприлюднила також об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".

  • 8 липня Росія атакувала декілька українських міст. Під ракетний обстріл потрапили Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Покровськ. У Києві росіяни вдарили, зокрема, по дитячій лікарні "Охматдит". Є загиблі і поранені, також діти опинилися під завалами.
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