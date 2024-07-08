Підрозділи Сил оборони почали атакувати російських окупантів снарядами, підписаними "За Охматдит".

Про це повідомило оперативне командування "Захід".

Зокрема, оприлюднили відео вогневої відповіді від 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

"Сьогодні по всій лінії фронту буде багато мертвих ворожих солдат та офіцерів. Дуже багато", - наголосили в ОК "Захід".

Фото, де зображення аналогічно підписані снаряди, оприлюднила також об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".