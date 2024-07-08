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Росія пошкодила понад 50 цивільних об'єктів, - МВС

Це - житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади. 

Росія пошкодила понад 50 цивільних об'єктів, - МВС
Наслідки атаки по Охматдиту
Фото: Скріншот відео МОЗ

Сьогодні внаслідок масованих ракетних атак росіяни пошкодили понад 50 цивільних об'єктів, серед них - житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади. 

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ станом на 15:00.

У Києві загинуло 20 людей, ще 61 людина постраждала. Зокрема, на території дитячої лікарні “Охматдит” загинуло 2 людини, ще 10 постраждало. Врятовано 4 людини, з них 3 дитини. 

Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, ще 125 — постраждало.

 Поранено 112 осіб: 62 - на Дніпропетровщині, 48 - у столиці, 2 - у Київській області.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники.

Як повідомлялося, попередньо внаслідок ранкової атаки Росії по Україні загинуло щонайменше 29 людей і більше ніж 100 поранено. 10 загиблих - у Кривому Розі, один у Дніпрі та три - у Покровську на Донеччині.

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