Під час масованої атаки українська ППО збила 30 російських ракет з 38

ТУ-95МС з ракетами Х-101 на передньому плані.

Сьогодні під час масованого повітряного удару Росія випустила 38 ракет різних типів ‒ повітряного, морського та наземного базування, повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Силам Протиповітряної оборони вдалося збити 30 з них.

Ворог випустив:

аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

4 балістичні ракети «Іскандер-М»;

крилату ракету 3М22 «Циркон»;

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет «Калібр»;

дві крилаті ракети Х-22;

три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Українській ППО вдалось знищити 30 ворожих ракет:

аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

3 балістичні ракети «Іскандер-М»;

11 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет «Калібр»;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Сьогодні внаслідок масованих ракетних атак росіяни пошкодили понад 50 цивільних об'єктів, серед них ‒ житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Попередньо внаслідок атаки загинуло щонайменше 29 людей і більше ніж 100 поранено. 17 смертей зафіксовано у Києві, 10 загиблих ‒ у Кривому Розі, один у Дніпрі та три ‒ у Покровську на Донеччині.