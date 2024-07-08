Під час масованої атаки українська ППО збила 30 російських ракет з 38

Сьогодні під час масованого повітряного удару Росія випустила 38 ракет різних типів ‒ повітряного, морського та наземного базування, повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
Силам Протиповітряної оборони вдалося збити 30 з них.
Ворог випустив:
- аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- 4 балістичні ракети «Іскандер-М»;
- крилату ракету 3М22 «Циркон»;
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 14 крилатих ракет «Калібр»;
- дві крилаті ракети Х-22;
- три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Українській ППО вдалось знищити 30 ворожих ракет:
- аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М»;
- 11 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет «Калібр»;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Сьогодні внаслідок масованих ракетних атак росіяни пошкодили понад 50 цивільних об'єктів, серед них ‒ житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.
Попередньо внаслідок атаки загинуло щонайменше 29 людей і більше ніж 100 поранено. 17 смертей зафіксовано у Києві, 10 загиблих ‒ у Кривому Розі, один у Дніпрі та три ‒ у Покровську на Донеччині.