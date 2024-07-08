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Під час масованої атаки українська ППО збила 30 російських ракет з 38

Ворог випустив ракети повітряного, морського та наземного базування.

Під час масованої атаки українська ППО збила 30 російських ракет з 38
ТУ-95МС з ракетами Х-101 на передньому плані.
Фото: Міноборони РФ

Сьогодні під час масованого повітряного удару Росія випустила 38 ракет різних типів ‒ повітряного, морського та наземного базування, повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Силам Протиповітряної оборони вдалося збити 30 з них.

Ворог випустив:

  • аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • 4 балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • крилату ракету 3М22 «Циркон»;
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 14 крилатих ракет «Калібр»;
  • дві крилаті ракети Х-22;
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Українській ППО вдалось знищити 30 ворожих ракет:

  • аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • 3 балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • 11 крилатих ракет Х-101;
  • 12 крилатих ракет «Калібр»;
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Сьогодні внаслідок масованих ракетних атак росіяни пошкодили понад 50 цивільних об'єктів, серед них ‒ житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Попередньо внаслідок атаки загинуло щонайменше 29 людей і більше ніж 100 поранено. 17 смертей зафіксовано у Києві, 10 загиблих ‒ у Кривому Розі, один у Дніпрі та три ‒ у Покровську на Донеччині.

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