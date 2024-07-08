Після прильоту російської ракети на найбільшу дитячу лікарню України “Охматдит” у Києві вдалося врятувати всіх з реанімаційних та операційних.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами заступника керівника Офісу Президента Олексія Кулеби, повністю зруйнований один з корпусів: “Пряме влучання тільки може принести такі руйнування. Один загиблий, можемо констатувати, більше 40 постраждалих тільки з цієї локації”.

Фото: Охматдит Лікар Охматдиту після російської атаки

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки удару по Охматдиту

Хто саме цей загиблий, наразі не повідомляють.

Міністр охорони здоров’я Віктора Ляшка, у цьому корпусі були діти на діалізі, так званій “штучній нирці”, працювала лабораторія: “Працюють завідувачі кожного відділення. Окремо по корпусах виводимо всіх з реанімації, бо немає води, електрики, кисню, і відбувається евакуація, працює оперативний штаб. В операційних, реанімаційних вдалося всіх врятувати”.

Дітей евакуюють по медзакладах столиці, насамперед тих, які на штучній вентиляції легень, штучній нирці.

Фото: Олександр Ратушняк Евакуація з Охматдиту

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що в підвал під час тривоги спустили і медперсонал, і дітей. Загалом у корпусі перебували близько 700 людей: “Там теж будуть багато поранених і від скла, і від вибухів”.

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки удару по Охматдиту

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки удару по Охматдиту

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки удару по Охматдиту

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки удару по Охматдиту

Фото: Олександр Ратушняк Наслідки удару по Охматдиту

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