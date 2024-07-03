Які інфекції можна підхопити в українських озерах, річках і басейнах під час купання: 5 питань лікарю Євгену Щербині

Що можна й не можна підхопити під час купання в озерах, річках і відкритих басейнах, LB.ua розпитав лікаря-інфекціоніста Євгена Щербину.

Понад 13 % проб води з місць купання у водоймах не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, заявили в МОЗ . А майже в кожній третій, відібраній з поверхневих водойм, зафіксували перевищення чи хімічних, чи бактеріологічних показників.

Фото: facebook/Євген Щербина Євген Щербина

У яких водоймах можна підхопити інфекції?

У будь-яких, каже лікар. Він пояснює, що якусь інфекцію можна підхопити в будь-якій країні світу й у будь-яких озерах і річках. Ризик вищий у водоймах зі стоячою водою. Протічна трохи зменшує небезпеку, хоч не на 100 %.

Найчастішими інфекціями тут будуть саме вірусні, особливо якщо на водоймі є пляж, де купається багато людей. Які саме вірусні? Дуже поширені верхніх дихальних шляхів або кишкові.

Ці інфекції передаються фекально-оральним шляхом: через заковтування води вірус потрапляє на слизову носоглотки й викликає там запалення, пояснює Євген Щербина. Коли людина сходила в туалет, на періанальній ділянці (зона навколо ануса) залишаються фекальні часточки. На них можуть бути віруси й бактерії. І коли така вода опиняється в роті іншої людини, ці часточки можуть спричиняти зараження.

Це і ентеровірусні інфекції, і ротавірусна, яка викликає блювоту й виражену діарею. Норовіруси, сальмонели, лямбліоз зустрічаються. Дуже рідко — холера. Також можна підхопити гепатит A або лептоспіроз.

Фото: Макс Требухов Молодь купається у Дніпрі на Івана Купала

«Нерідко у водоймищах, особливо недозволених для використання, є збудник гепатиту А. Іноді люди заражаються ним через заковтування води під час купання», — розповідає лікар.

Лептоспіроз — бактеріальна інфекція, що передається від тварин до людини; людина людині не передасть. Часто вона потрапляє в шлунок з водою під час купання, також через тріщини, порізи або рани на шкірі чи через слизові оболонки очей, носа, рота. Симптоми: висока температура, біль у м’язах шлунково-кишкового тракту. Ця недуга буває важкою, іноді призводить до летальних наслідків.

За словами лікаря, ризик підхопити лептоспіроз кардинально залежить від того, чи користується водоймищем худоба, наприклад, велика рогата, чи випорожнюються в нього гризуни, чи виливають туди людські й тваринні екскременти.

Якщо водойма офіційно дозволена, ризики там менші?

Так. Але все одно не нульові.

«Якщо водойма офіційно дозволена, будь ласка, можете купатися. Якщо ні, ви берете вищий ризик на себе. Мінімальний ризик не заразитися буде хіба в якомусь озері у високогір‘ї, куди практично ніхто не потрапляє, зокрема тварини», — каже Євген Щербина.

Фото: EPA/UPG

А в морі теж ризики є? Хіба солона вода не вбиває різні погані мікроби?

Солона вода, пояснює Євген Щербина, хоч і може вплинути на життєдіяльність деяких вірусів і бактерій, але не знезаразить воду повністю: «Є купа вірусів і бактерій, які живуть у воді, серед них є патогенні для людини». Знову ж таки — якщо поруч купаються інші люди, може йти передача фекально-оральним шляхом.

Купатися в басейнах просто неба безпечно чи ризики все одно є?

Є. Будь-яка закрита водойма має ризики. «Навіть якщо власники басейну виконують усі інструкції, це не знижує ймовірності зараження до нуля. На жаль», — каже лікар і додає, що в цьому, зокрема, й проблема дитячих басейнів. Адже діти часто хворіють на респіраторні віруси й кишкові інфекції, тож є джерелами збудників.

Ризики ростуть, якщо басейн недостатньо обробляють гіпохлоритом натрію, хлоркою по-народному, якщо там не використовують інших методів знезараження води, розповідає Щербина. Щоправда, тут мова не про важкі інфекції типу лептоспірозу, а про поширені кишкову чи респіраторну.

Фото: EPA/UPG Відпочинок біля басейну

У водоймах можна підхопити інфекції статевих органів?

Можна почути, нібито почервоніння статевих губ у дівчаток сталося саме через купання у відкритій водоймі. Або від того, що туди потрапив брудний пісок. Чи так це?

За словами Євгена Щербини, запалення в інтимних зонах у дітей можливе внаслідок того, що їх пустили погратися на пляжі без білизни, купальника чи підгузка й вони сиділи на брудному піску чи землі. Адекватна гігієна й білизна на дитині суттєво знизять ризики. Чи може саме купання в дозволених водоймах спричиняти там запалення? Скоріше ні, ніж так, пояснює лікар.

«Більшість випадків, коли люди кажуть, що після басейну захворіли на хламідіоз або гонорею, — це з жарту про вагітність через купання у воді, де плавали чоловіки. Національна служба здоров’я Британії, наприклад, вважає, що захворіти в басейні на гонорею неможливо», — каже Євген Щербина. Він додає, що, як правило, такі інфекції передаються статевим шляхом. Щоб одна людина заразилася таким збудником від іншої, він з хворої людини має вийти. «А це складний шлях».

Чи є способи знизити ризик інфекцій внаслідок купання?

Слід просто дотримуватися базових правил гігієни, каже лікар. Вимивати себе ледве не антисептиком після водойми не треба.