У притоку річки Калюс скидали неочищені стічні води, що призвело до зміни фізико-хімічних показників водойми і фактичного знищення природного середовища.

Посадовиці підприємства у Хмельницькій області повідомлено про підозру на понад 14,8 млн грн збитків довкіллю через стоки в річку.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

“За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельницької обласної прокуратури керівниці молокопереробного підприємства повідомлено про підозру у порушенні правил охорони вод, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 242 КК України)”, ‒ йдеться у пресрелізі.

За даними слідства, упродовж травня – листопада 2024 року підприємство скидало неочищені стічні води у притоку річки Калюс, що призвело до забруднення водойми, зміни її фізико-хімічних показників і фактичного знищення природного середовища.

Судова екологічна експертиза підтвердила, що довкіллю завдано збитків на понад 14,8 млн грн.