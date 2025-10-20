Державі повернули 28 га лісу заказника з рідкісними рослинами на Дніпропетровщині

У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Ця територія входить до Смарагдової мережі Європи, що охороняється відповідно до Бернської конвенції.

Верховний суд підтвердив повернення державі 28 гектарів земель лісу на території ландшафтного заказника “Базавлуцький прибережно-річковий комплекс” у Дніпропетровській області, де ростуть рослини, занесені до Червоної книги.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

“Верховний Суд залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими позов Спеціалізованої екологічної прокуратури задоволено в повному обсязі”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Суд погодився із тим, що Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області протиправно передало у комунальну власність Покровської міської ради земельну ділянку площею 28 га вартістю понад 3 млн грн, яка вкрита лісовою рослинністю та перебуває у постійному користуванні ДСГП “Ліси України”.

Ця ділянка розташована на території об’єкта природно-заповідного фонду – Ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Базавлуцький прибережно-річковий комплекс”.

Заказник було створено для збереження і відтворення природних комплексів долини річки Базавлук, її лівої притоки — річки Солоної, а також Шолоховського водосховища. Тут ростуть рідкісні та зникаючі види рослин, занесені до Червоної книги України і Європейського Червоного списку, зокрема ковила Лесінга, ковила волосиста, сон чорніючий, півники карликові, льон Черняєва, карагана м’яка, ефедра двоколоскова.

Територія заказника є частиною Смарагдової мережі Європи, що охороняється відповідно до Бернської конвенції.

Держгеокадастр безпідставно відніс її до земель сільськогосподарського призначення, що могло призвести до протиправної вирубки дерев, розорювання земель та знищення цінних рослин.

Суди погодилися з доводами прокуратури та витребували земельну ділянку у державну власність.
