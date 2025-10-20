Повідомили про підозру митрополиту РПЦ Ставропольському та Невинномиському Кирилу

Українські правоохоронці повідомили про підозру росіянину, митрополиту РПЦ Ставропольському та Невинномиському Кирилу (Леоніду Покровському).

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чолвоік очолює Синодальний відділ російської православної церкви із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами РФ. Ця структура забезпечує ідеологічну підтримку дій російського військово-політичного керівництва та фактично є ланкою між державою, церквою й армією.

Встановили, що Покровський діяв у змові з главою російської православної церкви та іншими представниками РПЦ, сприяючи підпорядкуванню українських єпархій Москві. Крім того, він створював систему інформаційного впливу на вірян на тимчасово окупованих територіях України, поширюючи меседжі про "єдність з Росією" та виправдовуючи окупацію.

1 жовтня 2022 року митрополит Кирил записав відеозвернення, у якому відкрито схвалив збройну агресію РФ проти України. Наступного дня це відео було оприлюднене на офіційному YouTube-каналі структурного підрозділу РПЦ під назвою "Обращение главы Ставропольской митрополии от 1 октября 2022 года".

У липні 2023 року Покровський дав інтерв’ю російському державному агентству "РИА Новости", у якому повторював кремлівські наративи про "справедливу війну" та "героїчних визволителів". Ці висловлювання поширювалися російськими медіа, перетворюючи релігійну кафедру на інструмент пропаганди.

За даними слідства, своїми діями підозрюваний допомагав ворогу підривати суверенітет України, формував у вірян викривлене уявлення про причини та наслідки війни, а також виправдовував агресію під прикриттям релігійної діяльності.