​УПЦ МП офіційно визнали пов’язаною з Російською православною церквою

Предстоятель УПЦ МП Митрополит Онуфрій і глава РПЦ патріарх Московський Кирило під час Собору в Москві.

Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті підтвердила, що Київська митрополія Української православної церкви має прямі зв’язки з Російською православною церквою. А діяльність РПЦ в Україні законом заборонена.

Про це йдеться на сайті ДЕСС.

27 серпня Держслужба ухвалила рішення про визнання УПЦ МП афілійованою із забороненою в Україні іноземною релігійною організацією.

наказ ДЕСС щодо УПЦ МП

У липні ДЕСС зверталася до Предстоятеля УПЦ Онуфрія з проханням усунути порушення закону. Але він у відповідь заявив, що виконувати припис відмовляється.

Оскільки церква не усунула порушення і не довела, що рішення ДЕСС було помилковим, Держслужба офіційно визнала Київську митрополію УПЦ афілійованою з РПЦ.