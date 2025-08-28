​УПЦ МП офіційно визнали пов’язаною з Російською православною церквою

Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті підтвердила, що Київська митрополія Української православної церкви має прямі зв’язки з Російською православною церквою. А діяльність РПЦ в Україні законом заборонена.
Про це йдеться на сайті ДЕСС.
27 серпня Держслужба ухвалила рішення про визнання УПЦ МП афілійованою із забороненою в Україні іноземною релігійною організацією.
У липні ДЕСС зверталася до Предстоятеля УПЦ Онуфрія з проханням усунути порушення закону. Але він у відповідь заявив, що виконувати припис відмовляється.
Оскільки церква не усунула порушення і не довела, що рішення ДЕСС було помилковим, Держслужба офіційно визнала Київську митрополію УПЦ афілійованою з РПЦ.
- 8 липня ДЕСС видала наказ “Про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви”.
- УПЦ МП звернулась до суду проти Кабміну через перевірку Київської митрополії на зв’язок з РПЦ.
- Раніше - у 2023 році - Державна служба оприлюднила лист до УПЦ МП, де виклала рекомендації про те, які дії з боку цієї релігійної організації могли б засвідчити про її вихід зі складу Російської православної церкви.
- У травні стало відомо, що ДЕСС подаватиме в суд для ліквідації релігійних організацій, які не будуть виконувати припис про усунення ознак афілійованості із РПЦ.
- Перед цим Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що під прикриттям “релігійної співпраці” РПЦ виконувати функції інструмента гібридного впливу, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні.