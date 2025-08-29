Додому з окупованої території Херсонщини повернулася ще одна група дітей

Це ‒ хлопчики та дівчатка, віком від 3 до 17 років.

На підконтрольну Україні територію повернули ще одну групу дітей з тимчасово окупованої Херсонської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Це ‒ хлопчики та дівчатка, віком від 3 до 17 років. Вони жили в постійному страху та небезпеці”, ‒ зазначив голова ОВА.

Один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, інші ‒ перебували під постійною загрозою примусової мобілізації.

Також окупаційна влада змушувала батьків дітей віддавати їх у російські школи. Там малечу примушували співати гімн РФ, брати участь у пропагандистських “іграх”, зустрічатися з озброєними загарбниками.

“На щастя, цим дітям вже нічого не загрожує. Вони ‒ на вільній території України поруч із рідними, проходять реабілітацію та отримують необхідну допомогу. Їх порятунок відбувся у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA за допомогою команди "Save Ukraine”, ‒ додав Прокудін.