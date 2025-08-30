Прем'єр-міністерка Свириденко взяла участь у засіданні Радбезу ООН

Очільниця українського уряду Юлія Свириденко особисто взяла участь у засіданні Ради безпеки ООН, скликаному на вимогу України через масований обстріл росіянами цивільної інфраструктури в ніч на 28 серпня.

Як пише "Українська правда", прем'єрка розповіла дипломатам про наслідки ударів: 25 загиблих, серед яких четверо дітей, 63 поранених. Свириденко назвала ці вбивства "навмисними актами терору" і заявила про термінову потребу додаткових систем протиповітряної оборони та засобів ураження об'єктів, звідки здійснюються атаки.

Прем'єрка також окреслила санкційні кроки, необхідні для позбавлення Росії ресурсів вести війну. Вони включають затвердження 19-го пакету обмежень від ЄС, повне відключення РФ від платіжних систем, санкції проти "тіньового флоту", жорсткі митні тарифи та посилення персональних санкцій проти військового та політичного керівництва Росії.