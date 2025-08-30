На Дніпропетровщині через атаки РФ є поранені на загиблий

У Дніпропетровській області унаслідок атак ворога загинув чоловік, поранені шестеро людей.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня Синельниківщина була під ударом російських КАБів та FPV-дронів.

Окрім чотирьох постраждалих у Покровській громаді, є ще двоє у Новопавлівській та Маломихайлівській. Це чоловік 45 років та 83-річна жінка. Її ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Також ворог атакував Межівську громаду. Там загинув чоловік.

Загалом в районі виникло кілька пожеж. Зайнялися будинок культури, господарська споруда, авто. 2 приватні оселі знищені, ще 18 – пошкоджені. Понівечені й дах торговельного павільйону, магазини, адмінбудівля, церква, автобус і легковик.

За уточненою інформацією, вранці противник вдарив по Покровській громаді БпЛА. Пошкоджені сонячні панелі. Нікопольщина потерпала від ударів безпілотниками та артилерією. Агресор влучив по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах.

Горіли гараж та автівка. Побиті 4 приватні будинки і 2 господарські споруди, парник, лінія електропередач. Люди вціліли.