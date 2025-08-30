Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
На Дніпропетровщині через атаки РФ є поранені на загиблий

Росіяни били авіабомбами, дронами та артилерією.

На Дніпропетровщині через атаки РФ є поранені на загиблий
Наслідки обстрілів у Дніпропетровській області
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області унаслідок атак ворога загинув чоловік, поранені шестеро людей.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

Протягом дня Синельниківщина була під ударом російських КАБів та FPV-дронів. 

Окрім чотирьох постраждалих у Покровській громаді, є ще двоє у Новопавлівській та Маломихайлівській. Це чоловік 45 років та 83-річна жінка. Її ушпиталили в стані середньої тяжкості.  

Також ворог атакував Межівську громаду. Там загинув чоловік. 

Загалом в районі виникло кілька пожеж. Зайнялися будинок культури, господарська споруда, авто. 2 приватні оселі знищені, ще 18 – пошкоджені. Понівечені й дах торговельного павільйону, магазини, адмінбудівля, церква, автобус і легковик. 

За уточненою інформацією, вранці противник вдарив по Покровській громаді БпЛА. Пошкоджені сонячні панелі. Нікопольщина потерпала від ударів безпілотниками та артилерією. Агресор влучив по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. 

Горіли гараж та автівка. Побиті 4 приватні будинки і 2 господарські споруди, парник, лінія електропередач. Люди вціліли.

  • З початку літа з Донеччини та Дніпропетровщини евакуйовано понад 64 тисячі людей.
