Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Що відомо про ракету «Фламінго»?
​ОК "Північ": у серпні надійшли повідомлення про 41 інцидент із ТЦК, 87% з них - маніпулятивні

Серед підтверджених п'яти випадків по одному інциденту трапилося в Києві, Полтавській, Черкаській областях, ще два - на Чернігівщині.

На Львівщині побили працівника ТЦК
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

Протягом серпня надійшли повідомлення про 41 інцидент за участю військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомило Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ. 

"Протягом серпня в зонах відповідальності підпорядкованих ТЦК та СП було зафіксовано поширення інформації про 41 інцидент за участю військовослужбовців ТЦК та СП. Більшість із них - 87% - мають маніпулятивний характер, що може свідчити про цілеспрямовані спроби окремих осіб дискредитувати законну діяльність ТЦК та СП і знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації загалом", - йдеться в повідомленні.

Серед підтверджених п'яти випадків по одному інциденту трапилося в Києві, Полтавській, Черкаській областях. По ним триває розслідування. Два випадки зафіксовані на Чернігівщині: по одному розслідування триває, другого військовослужбовця притягнуто до відповідальності.

"У межах ініціативи Командування Сухопутних військ ЗСУ триває оновлення підходів до роботи ТЦК та СП з чітко визначеною метою - забезпечити прозорість і відкритість їхньої діяльності для суспільства", - зазначається в повідомленні. 

Зазначимо, що в липні 86% скарг на ТЦК у липні виявилися фейками або маніпуляціями

За червень 2025 року було перевірено 256 повідомлень про можливі порушення з боку представників ТЦК. Не були підтверджені 220 випадків (86%) порушень, натомість 36 (14%) виявилися справжніми
