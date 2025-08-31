​ОК "Північ": у серпні надійшли повідомлення про 41 інцидент із ТЦК, 87% з них - маніпулятивні

Серед підтверджених п'яти випадків по одному інциденту трапилося в Києві, Полтавській, Черкаській областях, ще два - на Чернігівщині.

Протягом серпня надійшли повідомлення про 41 інцидент за участю військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомило Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ.

"Протягом серпня в зонах відповідальності підпорядкованих ТЦК та СП було зафіксовано поширення інформації про 41 інцидент за участю військовослужбовців ТЦК та СП. Більшість із них - 87% - мають маніпулятивний характер, що може свідчити про цілеспрямовані спроби окремих осіб дискредитувати законну діяльність ТЦК та СП і знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації загалом", - йдеться в повідомленні.

Серед підтверджених п'яти випадків по одному інциденту трапилося в Києві, Полтавській, Черкаській областях. По ним триває розслідування. Два випадки зафіксовані на Чернігівщині: по одному розслідування триває, другого військовослужбовця притягнуто до відповідальності.

"У межах ініціативи Командування Сухопутних військ ЗСУ триває оновлення підходів до роботи ТЦК та СП з чітко визначеною метою - забезпечити прозорість і відкритість їхньої діяльності для суспільства", - зазначається в повідомленні.

Зазначимо, що в липні 86% скарг на ТЦК у липні виявилися фейками або маніпуляціями.

За червень 2025 року було перевірено 256 повідомлень про можливі порушення з боку представників ТЦК. Не були підтверджені 220 випадків (86%) порушень, натомість 36 (14%) виявилися справжніми.