Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Харківській області через атаки РФ загинула одна людина і троє – постраждали

Росіяни обстрілювали 11 населених пунктів. 

У Харківській області через атаки РФ загинула одна людина і троє – постраждали
Наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: Харківська облпрокуратура

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє – постраждали.

Як зазначив начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Подоли Курилівської громади загинула 51-річна жінка, постраждав 59-річний чоловік. У с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний а у Куп'янську – 43-річний чоловіки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено магазин, 2 приватні будинки (сел. Слатине), 3 приватні будинки (с. Прудянка, с. Любанівка); 
  • у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду (с. Нечволодівка, с. Осиново), автомобіль (с. Подоли); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова).

У проміжному транзитному евакуаційному пункті в Лозовій за добу зареєстровано 136 людей. Залишилася 41 людина.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак окупантів в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Фиголівка, Западне та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоплатонівки й Петропавлівки.

  • Нещодавно у Купʼянську російський FPV-дрон поцілив у цивільну автівку, там постраждало подружжя.
