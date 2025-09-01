У Харківській області через атаки РФ загинула одна людина і троє – постраждали

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє – постраждали.
Як зазначив начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Подоли Курилівської громади загинула 51-річна жінка, постраждав 59-річний чоловік. У с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний а у Куп'янську – 43-річний чоловіки.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 БпЛА типу «Молнія»;
- 3 fpv-дрони;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено магазин, 2 приватні будинки (сел. Слатине), 3 приватні будинки (с. Прудянка, с. Любанівка);
- у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду (с. Нечволодівка, с. Осиново), автомобіль (с. Подоли);
- у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова).
У проміжному транзитному евакуаційному пункті в Лозовій за добу зареєстровано 136 людей. Залишилася 41 людина.
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак окупантів в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Фиголівка, Западне та Красне Перше.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоплатонівки й Петропавлівки.
- Нещодавно у Купʼянську російський FPV-дрон поцілив у цивільну автівку, там постраждало подружжя.