У Харківській області через атаки РФ загинула одна людина і троє – постраждали

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє – постраждали.

Як зазначив начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Подоли Курилівської громади загинула 51-річна жінка, постраждав 59-річний чоловік. У с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний а у Куп'янську – 43-річний чоловіки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено магазин, 2 приватні будинки (сел. Слатине), 3 приватні будинки (с. Прудянка, с. Любанівка);

у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду (с. Нечволодівка, с. Осиново), автомобіль (с. Подоли);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова).

У проміжному транзитному евакуаційному пункті в Лозовій за добу зареєстровано 136 людей. Залишилася 41 людина.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак окупантів в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Фиголівка, Западне та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоплатонівки й Петропавлівки.