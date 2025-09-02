Уночі Росія провела атаку 150 дронами. Захисники знешкодили 120

Є влучання в дев'яти локаціях та падіння уламків.

Сьогодні вночі, починаючи з 19:00 1 вересня, росіяни атакували 150 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Били і з окупованого Криму, і з російської території Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

За попередніми даними станом на 08:00, ППО збила/подавила 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Про це повідомили в Повітряних силах.

“Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.