Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уночі Росія провела атаку 150 дронами. Захисники знешкодили 120

Є влучання в дев'яти локаціях та падіння уламків. 

Сьогодні вночі, починаючи з 19:00 1 вересня, росіяни атакували 150 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Били і з окупованого Криму, і з російської території Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

За попередніми даними станом на 08:00, ППО збила/подавила 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Про це повідомили в Повітряних силах

“Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях”, – йдеться у повідомленні. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результати відбиття атаки
Фото: Повітряні сили в Telegram
Результати відбиття атаки
