Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще 2 дістали поранення

Пошкоджено 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. 

За минулу добу на Херсонщині внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Дніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Олександрівка, Томина Балка, Широка Балка, Іванівка, Дар'ївка, Федорівка, Берислав, Михайлівка, Раківка, Новорайськ, Високе, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Золота Балка, Костирка, Львове, Микільське, Милове, Монастирське, Новоолександрівка, Ольгівка, Саблуківка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджено 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу.
