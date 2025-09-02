На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще 2 дістали поранення

За минулу добу на Херсонщині внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Дніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Олександрівка, Томина Балка, Широка Балка, Іванівка, Дар'ївка, Федорівка, Берислав, Михайлівка, Раківка, Новорайськ, Високе, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Золота Балка, Костирка, Львове, Микільське, Милове, Монастирське, Новоолександрівка, Ольгівка, Саблуківка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджено 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу.