Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Війна

Ткаченко: в Києві впав російський БпЛА

Попередньо минулося без пожежі та руйнувань.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про падіння російського безпілотника у столиці.

“У Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА”, - написав Ткаченко. 

Він додав, що попередньо минулося без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце.
