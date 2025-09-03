Ткаченко: в Києві впав російський БпЛА

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про падіння російського безпілотника у столиці.
“У Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА”, - написав Ткаченко.
Він додав, що попередньо минулося без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце.
