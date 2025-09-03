Естонія заявила про готовність відправити війська до України в рамках «Коаліції рішучих»

Таллінн «не надто стурбований» тим, що участь у силах безпеки може послабити східний фланг Альянсу.

Естонія готова надати війська в межах міжнародних сил, які «Коаліція рішучих» планує відправити до України після укладення перемир’я.

Про це 3 вересня заявив президент країни Алар Каріс після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, пише Euronews.

За словами Каріса, Таллінн «не надто стурбований» тим, що участь у силах безпеки може послабити східний фланг Альянсу.

«Безпосередня близькість до Росії не є проблемою. Ми знаємо, що сучасна зброя може дуже швидко долетіти до будь-якої частини Європи», - сказав естонський президент.

Каріс також наголосив, що ключове питання — збереження американської військової присутності на континенті: «Я хочу бути впевненим, що війська США залишаться в Європі — не лише на кордонах, а й у Німеччині, Польщі та інших країнах. Ми переконуємо американців дати нам час для нарощування власних сил і засобів».

Напередодні в Єлисейському палаці повідомили, що технічна робота над пакетом гарантій безпеки для України майже завершена, і тепер потрібне підтвердження підтримки з боку США.