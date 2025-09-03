Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСуспільствоВійна

Естонія заявила про готовність відправити війська до України в рамках «Коаліції рішучих»

 Таллінн «не надто стурбований» тим, що участь у силах безпеки може послабити східний фланг Альянсу.

Естонія заявила про готовність відправити війська до України в рамках «Коаліції рішучих»
Алар Каріс
Фото: EPA/UPG

Естонія готова надати війська в межах міжнародних сил, які «Коаліція рішучих» планує відправити до України після укладення перемир’я.

Про це 3 вересня заявив президент країни Алар Каріс після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, пише Euronews.

За словами Каріса, Таллінн «не надто стурбований» тим, що участь у силах безпеки може послабити східний фланг Альянсу.

«Безпосередня близькість до Росії не є проблемою. Ми знаємо, що сучасна зброя може дуже швидко долетіти до будь-якої частини Європи», - сказав естонський президент.

Каріс також наголосив, що ключове питання — збереження американської військової присутності на континенті: «Я хочу бути впевненим, що війська США залишаться в Європі — не лише на кордонах, а й у Німеччині, Польщі та інших країнах. Ми переконуємо американців дати нам час для нарощування власних сил і засобів».

Напередодні в Єлисейському палаці повідомили, що технічна робота над пакетом гарантій безпеки для України майже завершена, і тепер потрібне підтвердження підтримки з боку США.

  • До «Коаліції рішучих» входять 30 європейських держав. 
  • Литва і Латвія також заявили про готовність приєднатися, але у Вільнюсі зауважили, що остаточне рішення залежатиме від позиції Вашингтона. 
  • Польща від участі відмовилася, пояснивши це необхідністю зосередити війська на захисті власних кордонів.
  • Марк Рютте зі свого боку підкреслив, що НАТО безпосередньо не братиме участі в гарантіях безпеки України, але союзники залучені до дискусій, щоб «не допустити нераціонального розподілу ресурсів».
  • Тим часом у Європі зараз перебуваює близько 80 тисяч американських військових, однак очікується їх скорочення внаслідок коригування зовнішньої політики Вашингтона. Значна кількість військових зі СШа дислокується у Польщі
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies