Естонія заявила про готовність відправити війська до України в рамках «Коаліції рішучих»

Естонія готова надати війська в межах міжнародних сил, які «Коаліція рішучих» планує відправити до України після укладення перемир’я.
Про це 3 вересня заявив президент країни Алар Каріс після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, пише Euronews.
За словами Каріса, Таллінн «не надто стурбований» тим, що участь у силах безпеки може послабити східний фланг Альянсу.
«Безпосередня близькість до Росії не є проблемою. Ми знаємо, що сучасна зброя може дуже швидко долетіти до будь-якої частини Європи», - сказав естонський президент.
Каріс також наголосив, що ключове питання — збереження американської військової присутності на континенті: «Я хочу бути впевненим, що війська США залишаться в Європі — не лише на кордонах, а й у Німеччині, Польщі та інших країнах. Ми переконуємо американців дати нам час для нарощування власних сил і засобів».
Напередодні в Єлисейському палаці повідомили, що технічна робота над пакетом гарантій безпеки для України майже завершена, і тепер потрібне підтвердження підтримки з боку США.
- До «Коаліції рішучих» входять 30 європейських держав.
- Литва і Латвія також заявили про готовність приєднатися, але у Вільнюсі зауважили, що остаточне рішення залежатиме від позиції Вашингтона.
- Польща від участі відмовилася, пояснивши це необхідністю зосередити війська на захисті власних кордонів.
- Марк Рютте зі свого боку підкреслив, що НАТО безпосередньо не братиме участі в гарантіях безпеки України, але союзники залучені до дискусій, щоб «не допустити нераціонального розподілу ресурсів».
- Тим часом у Європі зараз перебуваює близько 80 тисяч американських військових, однак очікується їх скорочення внаслідок коригування зовнішньої політики Вашингтона. Значна кількість військових зі СШа дислокується у Польщі.