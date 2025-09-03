Трамп обіцяє не виводити американські війська з Польщі

"Якщо вже на те пішло, ми можемо розмістити там більше військ, якщо вони цього хочуть".

Президент США Дональд Трамп сказав, що не має наміру виводити з Польщі американські війська, про можливість чого попереджали посадовці його адміністрації.

Про це він сказав журналістам у Білому домі під час зустрічі з польським президентом Каролем Навроцьким, передає "Європейська правда".

На питання, чи залишаться американські війська в цій країні, Трамп відповів: "Думаю, що так".

"Якщо вже на те пішло, ми можемо розмістити там (у Польщі. – Ред.) більше військ, якщо вони цього хочуть. Вони давно прагнули мати більшу присутність", - додав він.

Трамп додав, що США "мають доволі близькі позиції з Польщею".

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявляв європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів "триватиме вічно".

Польща вважає, що стане останньою країною в Європі, яка зіткнеться зі скороченням присутності американських військ, якщо Вашингтон ухвалить таке рішення.