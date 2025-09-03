Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСвіт

Трамп обіцяє не виводити американські війська з Польщі

"Якщо вже на те пішло, ми можемо розмістити там більше військ, якщо вони цього хочуть".

Трамп обіцяє не виводити американські війська з Польщі
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп сказав, що не має наміру виводити з Польщі американські війська, про можливість чого попереджали посадовці його адміністрації.

Про це він сказав журналістам у Білому домі під час зустрічі з польським президентом Каролем Навроцьким, передає "Європейська правда".

На питання, чи залишаться американські війська в цій країні, Трамп відповів: "Думаю, що так".

"Якщо вже на те пішло, ми можемо розмістити там (у Польщі. – Ред.) більше військ, якщо вони цього хочуть. Вони давно прагнули мати більшу присутність", - додав він.

Трамп додав, що США "мають доволі близькі позиції з Польщею".

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявляв європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів "триватиме вічно".

Польща вважає, що стане останньою країною в Європі, яка зіткнеться зі скороченням присутності американських військ, якщо Вашингтон ухвалить таке рішення.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies