Politico: Франція наклала величезний штраф на Google через файли cookie, ризикуючи викликати гнів Трампа

Французьке управління захисту даних (CNIL) наклало величезні штрафи на американського технологічного гіганта Google та китайського онлайн-ритейлера швидкої моди Shein за порушення законів про файли cookie в Інтернеті.

Про це повідомляє Politico.

Управління оштрафувало Google на рекордні 325 мільйонів євро “за показ реклами між електронними листами користувачів Gmail без їхньої згоди та за розміщення файлів cookie під час створення облікових записів Google без дійсної згоди французьких користувачів”.

Ірландську дочірню компанію Shein оштрафували на 150 мільйонів євро за розміщення “файлів cookie без згоди користувачів Інтернету”, “неповагу до їхнього вибору" та "неналежне інформування їх”.

Штраф Google, зокрема, ризикує викликати гнів президента США Дональда Трампа, який посилив тиск на ЄС після укладення нерівномірної торговельної угоди в липні. Трамп погрожував запровадити суворі тарифи на країни, які впроваджують “дискримінаційні” правила або податки, спрямовані проти американських технологічних компаній.

На початку тижня європейський комісар з питань торгівлі Марош Шефчович втрутився востаннє, щоб запобігти накладенню Комісією штрафу на Google за його методи пошуку реклами на тлі постійних погроз Трампа. Це втручання відбулося всупереч бажанням комісара з питань конкуренції Терези Рібери.

Рішення CNIL оштрафувати одночасно американського пошукового гіганта та китайську компанію електронної комерції може дати їй прикриття, якщо Трамп звинуватить Європу в дискримінації американських великих технологічних компаній.Обидва рішення були датовані 1 вересня, але про них оголосили вчора ввечері.

Більше про штрафи для Google

CNIL наклала два штрафи на Google: 200 мільйонів євро на Google LLC та 125 мільйонів євро на Google Ireland, яка є європейською штаб-квартирою технологічного гіганта. Регулятор дав Google шість місяців, щоб припинити показ реклами між електронними листами в Gmail без згоди користувачів та отримати “дійсну згоду” на рекламні файли cookie від користувачів, коли вони створюють обліковий запис Google, з подальшими штрафами за кожен день затримки. Файли cookie – це файли, що зберігаються на пристрої користувача, які містять дані, що використовуються для його ідентифікації та відстеження його онлайн-активності.

Штраф був особливо високим, зазначила CNIL, через “дуже велику кількість постраждалих людей”, “центральне положення Google на ринку онлайн-реклами” та популярність Gmail.

CNIL також звинуватила Google у “недбальності, враховуючи, що раніше CNIL двічі, у 2020 та 2021 роках, санкціонувала їх за порушення, пов’язані з файлами cookie”. Ці штрафи склали 100 мільйонів євро та 150 мільйонів євро відповідно.