Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
​Кримські цілі
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСвіт

Боєць UFC і друг Путіна оголосив про намір стати президентом Ірландії

Але балотуватися не так просто.

Боєць UFC і друг Путіна оголосив про намір стати президентом Ірландії
Конор Макгрегор
Фото: EPA/UPG

Відомий колишній боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор оприлюднив відеозвернення, у якому публічно підтвердив своє бажання стати президентом Республіки Ірландія.

Макгрегор розкритикував роботу парламенту, який "знову і знову підводить цю країну", та пообіцяв "не підписувати жодного закону, який не буде винесено на розгляд народу". Він також закликав ірландців звертатися до своїх місцевих депутатів, щоб ті висунули його кандидатуру. 

В Ірландії кандидатом у президенти можна стати лише за підтримки 20 депутатів державного парламенту або принаймні чотирьох місцевих рад. Макгрегор вже пообіцяв скасувати цю норму, вважаючи, що вона чинить супротив демократичному процесу.

Окрім спортивної кар'єри, Макгрегор відомий своїм заграванням з політиками: він публічно розхвалював Путіна і приїхав на фінал чемпіонату світу з футболу у 2018 році до Москви на особисте запрошення диктатора, а пізніше дарував йому віскі власного бренду.

Також ексспортсмен є прихильником Дональда Трампа і захоплюється міграційною політикою Білого дому, обіцяючи так само жорстко боротися з мігрантами в Ірландії.

Вибори президента Ірландії відбудуться 11 листопада.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies