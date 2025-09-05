Боєць UFC і друг Путіна оголосив про намір стати президентом Ірландії

Але балотуватися не так просто.

Відомий колишній боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор оприлюднив відеозвернення, у якому публічно підтвердив своє бажання стати президентом Республіки Ірландія.

Макгрегор розкритикував роботу парламенту, який "знову і знову підводить цю країну", та пообіцяв "не підписувати жодного закону, який не буде винесено на розгляд народу". Він також закликав ірландців звертатися до своїх місцевих депутатів, щоб ті висунули його кандидатуру.

В Ірландії кандидатом у президенти можна стати лише за підтримки 20 депутатів державного парламенту або принаймні чотирьох місцевих рад. Макгрегор вже пообіцяв скасувати цю норму, вважаючи, що вона чинить супротив демократичному процесу.

Окрім спортивної кар'єри, Макгрегор відомий своїм заграванням з політиками: він публічно розхвалював Путіна і приїхав на фінал чемпіонату світу з футболу у 2018 році до Москви на особисте запрошення диктатора, а пізніше дарував йому віскі власного бренду.

Також ексспортсмен є прихильником Дональда Трампа і захоплюється міграційною політикою Білого дому, обіцяючи так само жорстко боротися з мігрантами в Ірландії.

Вибори президента Ірландії відбудуться 11 листопада.