Букінгемський палац повідомив про смерть герцогині Кентської Кетрін

Героцогиня у 1994 році перейшла у римо-католицизм, ставши першою британською королівською особою, яка зробила це з часів короля Карла II у 17 столітті.

Британська герцогиня Кентська Кетрін, дружина двоюрідного брата покійної королеви Єлизавети померла у віці 92 років.

Про це повідомив Букінгемський палац сьогодні.

Герцогиня “мирно померла у четвер увечері вдома Кенсінгтонському палаці в оточенні родини”.

It is with deep sorrow that Buckingham Palace announces the death of Her Royal Highness The Duchess of Kent.



Her Royal Highness passed away peacefully last night at Kensington Palace, surrounded by her family.



The King and Queen and all Members of The Royal Family join The Duke… pic.twitter.com/OsCeb3pQ7d — The Royal Family (@RoyalFamily) September 5, 2025

Reuters зазначає, що Кетрін Ворслі приєдналася до королівської родини, коли вийшла заміж за принца Едварда, герцога Кентського, у 1961 році. Пара познайомилася п’ятьма роками раніше, коли принц служив у військових казармах на півночі Англії.

Герцогиню найбільше пам'ятатимуть за її тісний зв'язок з Вімблдоном, де з 1969 року вона допомагала вручати трофеї. Вона також потрапила в заголовки газет, коли у 1994 році перейшла у римо-католицизм, ставши першою британською королівською особою, яка зробила це з часів короля Карла II, який прийняв цю віру на смертному одрі в 1685 році. Цим Герцогиня порушила закон початку 18 століття, який забороняв членам монархії ставати католиками.

Герцогиня, яка мала трьох дітей та 10 онуків, також захоплювалася музикою і, окрім підтримки музичних благодійних організацій, протягом кількох років викладала музику в школі в Галлі, на північному сході Англії.