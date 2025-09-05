“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСвіт

Букінгемський палац повідомив про смерть герцогині Кентської Кетрін

Героцогиня у 1994 році перейшла у римо-католицизм, ставши першою британською королівською особою, яка зробила це з часів короля Карла II у 17 столітті.

Герцог і герцогиня Кентські, 2018 рік
Фото: EPA/UPG

Британська герцогиня Кентська Кетрін, дружина двоюрідного брата покійної королеви Єлизавети померла у віці 92 років.

Про це повідомив Букінгемський палац сьогодні.

Герцогиня “мирно померла у четвер увечері вдома Кенсінгтонському палаці в оточенні родини”.

Reuters зазначає, що Кетрін Ворслі приєдналася до королівської родини, коли вийшла заміж за принца Едварда, герцога Кентського, у 1961 році. Пара познайомилася п’ятьма роками раніше, коли принц служив у військових казармах на півночі Англії.

Герцогиню найбільше пам'ятатимуть за її тісний зв'язок з Вімблдоном, де з 1969 року вона допомагала вручати трофеї. Вона також потрапила в заголовки газет, коли у 1994 році перейшла у римо-католицизм, ставши першою британською королівською особою, яка зробила це з часів короля Карла II, який прийняв цю віру на смертному одрі в 1685 році. Цим Герцогиня порушила закон початку 18 століття, який забороняв членам монархії ставати католиками.

Герцогиня, яка мала трьох дітей та 10 онуків, також захоплювалася музикою і, окрім підтримки музичних благодійних організацій, протягом кількох років викладала музику в школі в Галлі, на північному сході Англії.

Фото: EPA/UPG
﻿
