Саміт G20 у 2026 році прийматиме Маямі

Лідерський саміт країн "Великої двадцятки" у 2026 році на честь 250-річчя від дня незалежності та заснування прийматимуть Сполучені Штати, а саме місто Маямі у штаті Флорида.

Як пише Clash Report, про це президент США Дональд Трамп заявив в Овальному кабінеті. Республіканець відзначив, що це буде перша зустріч очільників країн G20 на американській землі за майже 20 років.

На питання, чи буде він запрошувати до Флориди диктаторів Сі Цзінпіня та Путіна, Трамп відповів, що буде радий бачити обох, проте не впевнений, що вони захочуть

Цьогоріч саміт приймає Південно-Африканська Республіка, з владою якої у Трампа зіпсовані відносини - тож замість себе він надішле віцепрезидента Джей Ді Венса.