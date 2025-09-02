Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаПолітика

Варшава хоче від США запрошення Польщі до G20

Цього року Польща досягне ВВП понад 1 трлн доларів, що зробить її двадцятою за величиною економікою світу.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у Королівському коледжі оборонних досліджень в Лондоні
Фото: Радослав Сікорський

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в розмові з державним секретарем США Марко Рубіо прагнув вступу своєї країни до “Великої двадцятки” (G20).

Про це повідомляє RMF24.

“Оскільки Польща приєдналася до клубу трильйонних економік, я закликав Сполучені Штати під час їхнього головування у G20 у 2026 році запросити нас приєднатися до цієї групи”, – сказав віце-прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Він додав, що крім потужної економіки Польща має політичний та інтелектуальний аргументи, оскільки вона є країною, яка успішно трансформувалася з планової економіки у вільну.

Зазначається, що цього року Польща досягне ВВП понад 1 трлн доларів, що зробить її двадцятою за величиною економікою світу, зокрема завдяки зміцненню злотого. 
