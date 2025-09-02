Ердоган заявив, що Путін і Зеленський «ще не готові» зустрітися

Президент Туреччини зазначив, що умови для зустрічі лідерів Україна та Росії ще не створені.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що обговорював шляхи припинення війни в Україні з очільником Кремля Владіміром Путіним під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Китаї, а також з президентом України Володимиром Зеленським телефоном, але сторони «ще не готові» до зустрічі, передає Reuters.

Ердоган поспілкувався з журналістами на борту літака і сказав, що переговори останніх місяців між російськими та українськими чиновниками у Стамбулі показали, що шлях до миру залишається відкритим.

Туреччина виступає за «поступове підвищення рівня переговорів», щоб перетворити надії на мир на конкретні результати, сказав він, додавши, що будь-яка ініціатива зрештою повинна буде розглядатися на рівні лідерів, хоча умови ще не створені.

Нагадаємо, що декілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що його тристороння зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Владіміром Путіним відбудеться, а от щодо двосторонньої зустрічі між українським та російським лідерами президент США не має впевненості.