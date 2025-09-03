Рада підтримала ініційоване Порошенком звернення до світу щодо вбивства Андрія Парубія

У Верховній Раді України ухвалили постанову про звернення до парламентів, урядів і міжнародних організацій у зв'язку з убивством народного депутата, колишнього Голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Як стало відомо із трансляцій народних депутатів, "за" проголосували 296 нардепів.

Також нардепи вимагають провести невідкладне, прозоре та результативне розслідування вбивства, за потреби – із залученням міжнародних експертів.

У пояснювальній записці до документа, головним автором якої є Петро Порошенко (співголова "Європейської солідарності"), наголошується, що "цей злочин — акт політичного терору, організований Російською Федерацією". Автори документа наголошують, що злочин спрямований проти української державності та демократії, а його метою є дестабілізація ситуації в країні.

Враховуючи патріотичну діяльність Парубія – від його участі в національно-демократичному русі 1980-х і 1990-х років, лідерства на Майдані, до створення Національної гвардії та послідовного відстоювання суверенітету України на посаді Голови парламенту у постанові нардепи закликають міжнародну спільноту:

Засудити акт політичного терору як частину агресивної війни Росії проти України.

Вшанувати пам’ять Андрія Парубія та всіх жертв російської агресії хвилиною мовчання.

Посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Російську Федерацію.

Надати Україні додаткову допомогу у сфері безпеки для протидії терористичним атакам.

Крім того, документ містить вимогу до українських правоохоронних органів провести невідкладне, прозоре та результативне розслідування вбивства, за потреби – із залученням міжнародних експертів.

Вбивство Андрія Парубія