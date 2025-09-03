Трамп планує поговорити із Зеленським 4 вересня

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести переговори щодо війни в Україні найближчими днями.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив посадовець Білого дому, очікується що Трамп поговорить телефоном у четвер з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше Єлисейський палац повідомив, що кілька європейських лідерів, включаючи Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона, зателефонують Трампу в четвер вдень.

Очікується, що дзвінок відбудеться після зустрічі Коаліції охочих, на якій будуть присутні представники близько 30 країн, щоб обговорити їхні останні зусилля щодо надання Україні підтримки у сфері безпеки після досягнення мирної угоди з Росією.

Такоє європейські лідери мають засудити небажання російського диктатора Путіна вести переговори.

“У мене немає жодного повідомлення для президента Путіна. Він знає мою позицію, і він прийме рішення так чи інакше. Яким би не було його рішення, ми будемо або задоволені ним, або незадоволені, а якщо ми незадоволені, ви побачите, що станеться”, - сказав Трамп журналістам у Білому домі під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Президент США не пояснив, що мав на увазі, але ймовірно він говорив про можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії.