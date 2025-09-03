Зеленський анонсував розмову з Трампом "сьогодні або на днях"

Президент Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом "сьогодні або на днях".

Про це він сказав під час пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми кажемо, якщо не буде цієї зустрічі (лідерів, - ред.), то тоді дайте підтримку в вигляді допомоги, у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів. Він кілька тижнів тому сказав, що дасть якусь відповідь... Він сказав, що через кілька тижнів - це може бути два або три тижні", - сказав Зеленський.

"Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання", - додав президент.