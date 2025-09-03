Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСвіт

Зеленський анонсував розмову з Трампом "сьогодні або на днях"

Президент України також закликав Європу надати підтримку "в вигляді допомоги, у вигляді санкцій".

Зеленський анонсував розмову з Трампом "сьогодні або на днях"
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом "сьогодні або на днях".

Про це він сказав під час пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми кажемо, якщо не буде цієї зустрічі (лідерів, - ред.), то тоді дайте підтримку в вигляді допомоги, у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів. Він кілька тижнів тому сказав, що дасть якусь відповідь... Він сказав, що через кілька тижнів - це може бути два або три тижні", - сказав Зеленський.

"Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання", - додав президент. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies